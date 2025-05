Firma ze Skarżyska-Kamiennej liderem w imporcie odzieży używanej premium z Wielkiej Brytanii

Sukces firmy jest efektem długoterminowej wizji i konsekwentnego budowania relacji z dostawcami. Marcin Płusa, Manager w PamarHurt, wyjaśnia, co było fundamentem tej pozycji lidera:

„Od samego początku naszym celem było dostarczanie odzieży używanej, która wyróżnia się na tle konkurencji. Kluczem do sukcesu okazało się nie tylko nawiązanie bezpośrednich kontaktów z najlepszymi sortowniami w Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim stworzenie solidnych systemów kontroli jakości. Każda partia odzieży, która do nas trafia, jest dokładnie sprawdzana pod kątem stanu, marki i aktualności. Dzięki temu nasi klienci otrzymują towar, który spełnia najwyższe standardy, często porównywalny z nową odzieżą.”

Marcin Płusa podkreśla również znaczenie zaufania i transparentności w relacjach biznesowych: „Budowanie zaufania z dostawcami i klientami było dla nas priorytetem. Dbamy o to, aby proces importu był jak najbardziej efektywny i transparentny, co przekłada się na stabilność dostaw i zadowolenie naszych partnerów handlowych. Jesteśmy dumni z tego, że przyczyniamy się do rozwoju rynku odzieży używanej w Polsce, promując jednocześnie ideę zrównoważonej mody.”

Firma PamarHurt nie tylko importuje odzież, ale również aktywnie uczestniczy w edukowaniu rynku na temat korzyści płynących z odzieży używanej, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Dzięki swojemu zaangażowaniu, firma kontynuuje wyznaczanie standardów w branży, umacniając swoją pozycję jako niekwestionowany lider w imporcie odzieży używanej premium z Wielkiej Brytanii.

