Raport o rynku odzieży używanej w Polsce: „Import odzieży używanej do Polski z Europy Zachodniej”

Znaczeniu i kontekście rynku odzieży używanej: Rynek „second-hand” ewoluuje z niszy do głównego nurtu, stając się istotnym sektorem gospodarki. Globalny handel odzieżą używaną osiąga wartość około 4,3 miliarda dolarów amerykańskich rocznie, z prognozowanym wzrostem do 77 miliardów USD do 2025 roku, a nawet 350 miliardów USD do 2027 roku. Wzrost tego sektora jest 15 razy szybszy niż całej branży odzieżowej.