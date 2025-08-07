Jak wybrać najlepszy sort odzieży używanej z Anglii
Kielce [07.08.2025] Właściciele sklepów z odzieżą używaną stoją przed kluczową decyzją, która ma wpływ na sukces ich biznesu: wybór odpowiedniego sortu ubrań. Mateusz Płusa, ekspert Pamarhurt, firmy od 2006 roku specjalizującej się w imporcie odzieży używanej, dzieli się wskazówkami, jak efektywnie zarządzać asortymentem i budować przewagę na rynku.
Dlaczego warto postawić na odzież z Anglii?

Anglia od lat jest wiodącym rynkiem pod względem importu odzieży używanej. Jak podkreśla Mateusz Płusa, kluczowe zalety to:

  • Jakość i różnorodność: Ubrania są modne, często w doskonałym stanie, a nierzadko zdarzają się też egzemplarze z metkami.

  • Wysoka rotacja: Brytyjczycy często wymieniają garderobę, co zapewnia stały dopływ świeżego towaru.

  • Znane marki: Wśród ubrań można znaleźć wiele popularnych i cenionych marek.

"Pamarhurt, importując odzież bezpośrednio z angielskich sortowni, eliminuje pośredników, co przekłada się na wysoką jakość i atrakcyjne ceny dla swoich klientów." podkreśla Mateusz Płusa

Jakie sorty wybrać? CREAM, 1 klasa czy mix?

Ekspert Pamarhurt wyróżnia trzy główne rodzaje sortów, z których każdy pasuje do innego profilu działalności:

  • Odzież używana CREAM: To najwyższa jakość, ubrania w idealnym stanie, często nowe z metkami. Doskonały wybór dla butików i sklepów internetowych ceniących wysoką marżę i jakość.

  • Odzież używana 1 klasa: Ubrania w dobrym stanie, z drobnymi śladami użytkowania. Idealne dla sklepów wagowych z dużą rotacją, które cenią korzystny stosunek ceny do jakości.

  • Mix CREAM + 1 klasa: Połączenie obu sortów, które zapewnia równowagę między jakością a ceną. To optymalne rozwiązanie dla sklepów o średniej i dużej sprzedaży (rekomendowany obrót to 500-1000 kg miesięcznie).

    Klucz do sukcesu – dopasowanie sortu do sklepu

    Wybór sortu powinien zależeć od wielu czynników, takich jak profil klienta, lokalizacja i forma sprzedaży. Mateusz Płusa podaje przykłady:

    • Sklep w centrum miasta: powinien stawiać na sort CREAM, często uzupełniany dodatkami tematycznymi.

    • Sklep osiedlowy: najczęściej korzysta z 1 klasy lub mixu.

    • Sklep internetowy: wymaga starannie wyselekcjonowanego sortu CREAM z modnymi markami.

Pamarhurt – gwarancja jakości i wsparcia

"Dla Pamarhurt, z blisko 20-letnim doświadczeniem, liczy się nie tylko sam towar, ale i współpraca z klientem. Firma gwarantuje uczciwy sort, co oznacza, że klienci mogą spodziewać się tego, co jest opisane, bez niespodzianek. Dodatkowo Pamarhurt oferuje bezpłatne doradztwo, pomagając w wyborze sortu, przewidywaniu sezonów i planowaniu strategii biznesowej." dodaje Mateusz Płusa

Firma zachęca również do włączania do oferty odzieży specjalistycznej (np. sportowej, świątecznych swetrów czy obuwia), która pozwala wyróżnić się na rynku i zbudować lojalność klientów.

jak zacząć?

Sukces w handlu odzieżą używaną zależy od kilku podstawowych zasad:

  1. Poznaj swojego klienta.

  2. Dobierz odpowiedni sort.

  3. Kupuj sezonowo i z wyprzedzeniem.

  4. Współpracuj z doświadczonym dostawcą, takim jak Pamarhurt.

  5. Stawiaj na jakość i powtarzalność.

Pamarhurt zaprasza do zapoznania się z ofertą, gwarantując dostawę na terenie całego kraju oraz profesjonalne doradztwo.

O Pamarhurt

Pamarhurt to firma, która od 2006 roku z pasją i zaangażowaniem dostarcza najwyższej jakości odzież używaną prosto z Anglii. Jesteśmy dumni z naszego doświadczenia, które pozwoliło nam zbudować zaufane relacje z bezpośrednimi sortowniami, eliminując pośredników. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że otrzymują angielską odzież używaną w konkurencyjnej cenie. Naszą misją jest nie tylko sprzedaż, ale także wsparcie i doradztwo – każdy klient może liczyć na profesjonalną pomoc w doborze idealnego sortu, dopasowanego do profilu jego sklepu. Pamarhurt to gwarancja uczciwości, powtarzalności i partnerstwa na lata.

www.pamarhurt.pl

KONTAKT / AUTOR
Marcin Płusa
Manager
PamarHurt
+48 531 058 491
+48 512 280 803
Hurtownia odzieży używanej "PamarHurt"
