Jak wybrać najlepszy sort odzieży używanej z Anglii

Dlaczego warto postawić na odzież z Anglii?

Anglia od lat jest wiodącym rynkiem pod względem importu odzieży używanej. Jak podkreśla Mateusz Płusa, kluczowe zalety to:

Jakość i różnorodność: Ubrania są modne, często w doskonałym stanie, a nierzadko zdarzają się też egzemplarze z metkami.

Wysoka rotacja: Brytyjczycy często wymieniają garderobę, co zapewnia stały dopływ świeżego towaru.

Znane marki: Wśród ubrań można znaleźć wiele popularnych i cenionych marek.

"Pamarhurt, importując odzież bezpośrednio z angielskich sortowni, eliminuje pośredników, co przekłada się na wysoką jakość i atrakcyjne ceny dla swoich klientów." podkreśla Mateusz Płusa

Jakie sorty wybrać? CREAM, 1 klasa czy mix?

Ekspert Pamarhurt wyróżnia trzy główne rodzaje sortów, z których każdy pasuje do innego profilu działalności:

Odzież używana CREAM: To najwyższa jakość, ubrania w idealnym stanie, często nowe z metkami. Doskonały wybór dla butików i sklepów internetowych ceniących wysoką marżę i jakość.

Odzież używana 1 klasa: Ubrania w dobrym stanie, z drobnymi śladami użytkowania. Idealne dla sklepów wagowych z dużą rotacją, które cenią korzystny stosunek ceny do jakości.

Mix CREAM + 1 klasa: Połączenie obu sortów, które zapewnia równowagę między jakością a ceną. To optymalne rozwiązanie dla sklepów o średniej i dużej sprzedaży (rekomendowany obrót to 500-1000 kg miesięcznie). Klucz do sukcesu – dopasowanie sortu do sklepu Wybór sortu powinien zależeć od wielu czynników, takich jak profil klienta , lokalizacja i forma sprzedaży . Mateusz Płusa podaje przykłady: Sklep w centrum miasta: powinien stawiać na sort CREAM , często uzupełniany dodatkami tematycznymi. Sklep osiedlowy: najczęściej korzysta z 1 klasy lub mixu . Sklep internetowy: wymaga starannie wyselekcjonowanego sortu CREAM z modnymi markami.



Pamarhurt – gwarancja jakości i wsparcia

"Dla Pamarhurt, z blisko 20-letnim doświadczeniem, liczy się nie tylko sam towar, ale i współpraca z klientem. Firma gwarantuje uczciwy sort, co oznacza, że klienci mogą spodziewać się tego, co jest opisane, bez niespodzianek. Dodatkowo Pamarhurt oferuje bezpłatne doradztwo, pomagając w wyborze sortu, przewidywaniu sezonów i planowaniu strategii biznesowej." dodaje Mateusz Płusa

Firma zachęca również do włączania do oferty odzieży specjalistycznej (np. sportowej, świątecznych swetrów czy obuwia), która pozwala wyróżnić się na rynku i zbudować lojalność klientów.

jak zacząć?

Sukces w handlu odzieżą używaną zależy od kilku podstawowych zasad:

Poznaj swojego klienta. Dobierz odpowiedni sort. Kupuj sezonowo i z wyprzedzeniem. Współpracuj z doświadczonym dostawcą, takim jak Pamarhurt. Stawiaj na jakość i powtarzalność.

Pamarhurt zaprasza do zapoznania się z ofertą, gwarantując dostawę na terenie całego kraju oraz profesjonalne doradztwo.

O Pamarhurt

Pamarhurt to firma, która od 2006 roku z pasją i zaangażowaniem dostarcza najwyższej jakości odzież używaną prosto z Anglii. Jesteśmy dumni z naszego doświadczenia, które pozwoliło nam zbudować zaufane relacje z bezpośrednimi sortowniami, eliminując pośredników. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że otrzymują angielską odzież używaną w konkurencyjnej cenie. Naszą misją jest nie tylko sprzedaż, ale także wsparcie i doradztwo – każdy klient może liczyć na profesjonalną pomoc w doborze idealnego sortu, dopasowanego do profilu jego sklepu. Pamarhurt to gwarancja uczciwości, powtarzalności i partnerstwa na lata.

