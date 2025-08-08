Lider rynku odzieży używanej podsumowuje półrocze: Jaka jest odpowiedź na globalne trendy?

Mateusz Płusa, manager w Pamarhurt, podkreśla, że pozytywne wyniki są efektem synergii doświadczenia firmy z aktualnymi trendami rynkowymi. „Cieszy nas, że nasza praca i dbałość o jakość przekładają się na zaufanie klientów w całej Europie. Widzimy, że rynek odzieży używanej przechodzi rewolucję – to już nie jest tylko kwestia oszczędności. Coraz częściej jest to świadomy wybór, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy doceniają unikatowość ubrań i ich ekologiczny wymiar. Nasza misja, aby dostarczać towar najwyższej jakości, idealnie odpowiada na te potrzeby.”

Pamarhurt, jako jeden z nielicznych bezpośrednich importerów odzieży używanej z Wielkiej Brytanii, gwarantuje klientom dostęp do unikalnego sortu premium, często z metkami, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Rosnąca popularność sklepów online z odzieżą używaną stanowi kolejny motor napędowy, na który Pamarhurt reaguje, oferując zindywidualizowane doradztwo w doborze asortymentu, co jest szczególnie ważne w handlu e-commerce.

„Nasza filozofia opiera się na trzech filarach: staranności, rzetelności i spersonalizowanym doradztwie. Jako firma rodzinna, budujemy relacje na zaufaniu. To właśnie te wartości pomogły nam w pierwszym półroczu nawiązać nowe, obiecujące współprace we wszystkich naszych krajach, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość” – dodaje Płusa.

Analitycy rynkowi przewidują, że do 2028 roku globalny rynek odzieży używanej osiągnie wartość 350 miliardów dolarów. Pamarhurt, umacniając swoją pozycję w Europie, zamierza aktywnie uczestniczyć w tym dynamicznym wzroście, oferując swoim partnerom biznesowym nie tylko towar, ale i solidne wsparcie w rozwoju ich działalności.

Kontakt dla mediów:

Mateusz Płusa

Manager

Biuro@pamarhurt.pl

www.pamarhurt.pl