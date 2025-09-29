Raport: Polska nowym centrum logistycznym odzieży używanej w Europie. Miliony ton importu na reeksport
[Kielce, 29 września 2025] Polska zyskuje na znaczeniu w globalnym łańcuchu dostaw odzieży używanej, stając się kluczowym hubem re-eksportowym dla Europy Środkowo-Wschodniej. Jak wynika z drugiej części raportu przygotowanego przez Pamarhurt, importera z branży second-hand, krajowa strategia importowa wykracza poza zaspokojenie popytu wewnętrznego i koncentruje się na budowaniu międzynarodowego centrum dystrybucji.
Polska: Brama do Europy Środkowo-Wschodniej dla branży second-hand

W 2023 roku Polska uplasowała się na dziewiątym miejscu na świecie pod względem importu odzieży. Rosnące dane, m.in. silny wzrost wartości importowanej odzieży w IV kwartale 2024 roku (związany z rosnącym reeksportem), wskazują na dynamiczną zmianę jej roli. Raport podkreśla, że strategiczne położenie geograficzne i niższe koszty magazynowania przyczyniają się do szybkiej transformacji Polski w regionalne centrum dystrybucji odzieży używanej.

Mateusz Płusa, Manager w Pamarhurt, komentuje: „Import odzieży używanej do Polski nie służy wyłącznie zaspokojeniu popytu wewnętrznego. Stanowi część szerszej strategii biznesowej, w której Polska jest kluczowym ogniwem w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Przetwarzamy i dystrybuujemy towar dalej, głównie na wschód i do innych krajów regionu.”

Skąd pochodzi odzież? Ugruntowane kierunki dostaw

W imporcie odzieży używanej do Polski dominują kraje Europy Zachodniej, co odzwierciedla ugruntowane kanały handlowe.

  • Wielka Brytania: Polska jest pierwszym odbiorcą brytyjskiej odzieży używanej, wyprzedzając Ghanę, Pakistan i Ukrainę. Roczny eksport z Wielkiej Brytanii szacowany jest na 500-600 milionów USD.

  • Niemcy: Są drugim największym eksporterem odzieży używanej na świecie, a jedna trzecia ich eksportu trafia do Polski i Holandii.

Dominacja tych źródeł wynika z historycznych powiązań oraz preferencji jakościowych polskiego rynku, który poszukuje odzieży premium (tzw. gatunek „CREAM”).

Przemysłowy charakter łańcucha dostaw

Proces logistyczny i przetwarzania odzieży używanej w Polsce jest wysoce zorganizowany:

  1. Zbiórka i wstępne sortowanie odbywają się w krajach pochodzenia (np. Niemcy, Wielka Brytania).

  2. Transport międzynarodowy do Polski jest często realizowany przez wyspecjalizowane floty.

  3. Zaawansowane sortowanie i przetwarzanie w Polsce jest prawnie klasyfikowane jako proces odzysku R12. Po dotarciu do kraju, następuje szczegółowa klasyfikacja na gatunki (w tym najwyższego gatunku CREAM), a towar nienadający się do dalszego użycia staje się odpadem.

Tak zoptymalizowany łańcuch wartości świadczy o wysokim poziomie profesjonalizacji i inwestycji w infrastrukturę logistyczną i sortowniczą na polskim rynku.

O Pamarhurt: Pamarhurt jest hurtownią i bezpośrednim importerem odzieży używanej, specjalizującym się w imporcie towaru z Wielkiej Brytanii. Firma dostarcza sortowaną odzież do sklepów w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Mateusz Płusa, Manager w Pamarhurt

biuro@pamahurt.pl

+48 531 058 491

https://pamarhurt.pl/

Raport: Dynamika importu odzieży używanej z Europy Zachodniej do Polski

