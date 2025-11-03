Lider rynku z rekordowym III kwartałem 2025: Nowe kontrakty i poszerzenie oferty umacniają pozycję w segmencie odzieży używanej premium

Wzrost i Innowacje w III Kwartale

Kluczem do sukcesu okazała się konsekwentna strategia ciągłego podnoszenia jakości i poszerzania oferty o najbardziej poszukiwane kategorie.

„Trzeci kwartał 2025 roku był dla Pamarhurt czasem intensywnego wzrostu i umacniania naszej pozycji na rynku. Z sukcesem sfinalizowaliśmy kilka kluczowych nowych kontraktów z partnerami w Europie Środkowej, co jest bezpośrednim wynikiem zaufania do jakości naszego sortu premium 'cream' i pierwszej klasy,” komentuje Marcin Płusa, Manager w Pamarhurt.

Firma dynamicznie reaguje na zmieniające się potrzeby rynku, wzbogacając ofertę o specjalistyczne sorty odzieży, w tym m.in. kolekcje markowej odzieży sportowej i sezonowe asortymenty premium, co pozwala klientom Pamarhurt na jeszcze lepsze dopasowanie towaru do popytu w ich sklepach.

Zgodność z Trendami Rynkowymi

Rozwój Pamarhurt doskonale odzwierciedla globalny trend zrównoważonej mody. Rosnąca popularność odzieży używanej premium w Polsce i całej Europie Środkowej jest strategicznym czynnikiem napędzającym wyniki firmy. Klienci coraz chętniej wybierają wysokiej jakości odzież z drugiej ręki ze względu na jej atrakcyjną cenę, unikalność i proekologiczny wymiar.

„Obserwujemy stały wzrost zainteresowania odzieżą używaną premium, co jest świetną wiadomością zarówno dla branży, jak i dla naszej planety. Naszym celem jest bycie nie tylko dostawcą, ale i ambasadorem mody cyrkularnej w regionie. Dane z ostatniego kwartału potwierdzają, że Polacy i nasi sąsiedzi z Europy Środkowej poszukują ekologicznych alternatyw, nie rezygnując z wysokiej jakości i atrakcyjnych marek,” dodaje Marcin Płusa.

Plany na Przyszłość

Pamarhurt zapowiada utrzymanie tempa rozwoju, skupiając się na dalszej optymalizacji procesów logistycznych i sortowania, aby zagwarantować klientom najszybszy i najbardziej efektywny dostęp do najwyższej jakości towaru.

O firmie

Pamarhurt to Hurtownia Odzieży Używanej, działająca na rynku od 2010, z siedzibą w Majkowie k. Skarżyska-Kamiennej. Firma jest bezpośrednim importerem odzieży używanej i outletowej z Wielkiej Brytanii, specjalizującym się w dostarczaniu sortu typu „cream” oraz odzieży pierwszej klasy do sklepów i innych hurtowni w Polsce i Europie Środkowej. Pamarhurt stawia na jakość, transparentność dostaw i wspieranie idei zrównoważonej mody, budując reputację zaufanego partnera w branży second-hand premium.

Kontakt dla mediów:

Marcin Płusa

Manager

+48 512 280 803

Biuro@pamarhurt.pl

