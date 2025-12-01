Rynek odzieży używanej w Polsce z potencjałem na 2026 rok. Dane i perspektywy
[KIELCE, 1.12.2025] Zmiany w gospodarce, rosnąca świadomość ekologiczna oraz inflacja trwale przekształciły nawyki zakupowe Polaków. W obliczu nadchodzącego roku 2026 rynek handlu detalicznego redefiniuje swoje priorytety. Jak wynika z danych rynkowych, sektor „second-hand” w Polsce osiągnął wartość bliską 9,5 mld złotych, a profesjonalny obrót odzieżą używaną staje się jednym z modeli biznesowych o najniższym progu wejścia i wysokiej odporności na kryzysy.
Jeszcze dekadę temu sklepy z odzieżą używaną kojarzone były głównie z towarem niskiej jakości. Obecnie, szczególnie w dużych aglomeracjach, przechodzą one transformację w stronę butików vintage i punktów mody cyrkularnej. Analiza rynku wskazuje, że ten segment handlu przestał być jedynie alternatywą ekonomiczną, a stał się świadomym wyborem konsumenckim.

Miliardowy rynek w fazie wzrostu

Statystyki potwierdzają dynamiczny rozwój branży. Według raportów, m.in. OC&C Strategy Consultants, polski rynek odzieży używanej w ostatnich latach notował wzrosty rzędu ponad 30 proc. rok do roku. Szacunki wskazują, że w 2024 roku wartość sprzedaży w tym sektorze zbliżyła się do poziomu 9,5 mld złotych, a prognozy na lata 2025–2026 zakładają utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu.

Zmienia się również profil klienta. Badania konsumenckie wskazują, że niemal 70 proc. Polaków deklaruje zakup odzieży z drugiej ręki. Oznacza to bazę ponad 20 milionów potencjalnych odbiorców, dla których zakupy te wynikają nie tylko z przymusu ekonomicznego, ale coraz częściej z chęci dbania o środowisko i poszukiwania unikalnego stylu.

Moda cyrkularna wyborem pokoleniowym

Dla przedstawicieli pokolenia Z oraz Millenialsów, którzy będą stanowić trzon grupy nabywczej w 2026 roku, „second-hand” to wybór etyczny. Sprzeciw wobec zjawiska fast fashion oraz chęć ograniczenia śladu węglowego sprawiają, że odzież używana staje się towarem pożądanym. Z perspektywy biznesowej oznacza to wejście w niszę aktywnie promowaną przez ekologów i influencerów, co zapewnia stabilny popyt organiczny.

Jakość asortymentu kluczem do rentowności

Eksperci rynku podkreślają, że sukces w tej branży zależy w głównej mierze od źródła pozyskania towaru. Klienci poszukują odzieży markowej, w dobrym stanie, a nie zniszczonych ubrań niskiej jakości. Fundamentem rentownego biznesplanu jest współpraca z bezpośrednimi importerami, sprowadzającymi towar z rynków takich jak Wielka Brytania, Irlandia czy Skandynawia.

Wybór dostawcy determinuje marżę sklepu. Nowi przedsiębiorcy powinni unikać przypadkowych pośredników na rzecz importerów gwarantujących dostęp do towaru kategorii „Cream”, czyli ubrań nowych z metkami lub w stanie idealnym. To ten segment generuje obecnie największe zyski w detalu – wskazuje Mateusz Płusa, ekspert rynku i manager w firmie Pamarhurt.

Model biznesowy odporny na wahania gospodarcze

W porównaniu do innych sektorów usługowych, sklep z odzieżą używaną charakteryzuje się relatywnie niższymi kosztami stałymi i brakiem konieczności inwestowania w drogi, specjalistyczny sprzęt. Marże w branży pozostają na wysokim poziomie, pod warunkiem umiejętnej selekcji i wyceny towaru. Współpraca z doświadczonymi importerami pozwala zminimalizować ryzyko zakupu towaru niespełniającego oczekiwań konsumentów, co jest częstą przyczyną niepowodzeń nowych podmiotów.

Ewolucja formatu sprzedaży

Aby utrzymać konkurencyjność w 2026 roku, placówki handlowe muszą odejść od stereotypowego wizerunku „lumpeksu”. Nowoczesny second-hand powinien dbać o ekspozycję zbliżoną do standardów sieciówek – z segregacją kolorystyczną i wieszakami zamiast koszy. Istotnym trendem jest również przenoszenie sprzedaży do sieci. Transmisje sprzedażowe na żywo (live commerce) pozwalają sklepom stacjonarnym na dotarcie do klientów w całej Polsce, stanowiąc skuteczne narzędzie budowania społeczności i zwiększania obrotów.

