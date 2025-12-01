Rynek odzieży używanej w Polsce z potencjałem na 2026 rok. Dane i perspektywy

Jeszcze dekadę temu sklepy z odzieżą używaną kojarzone były głównie z towarem niskiej jakości. Obecnie, szczególnie w dużych aglomeracjach, przechodzą one transformację w stronę butików vintage i punktów mody cyrkularnej. Analiza rynku wskazuje, że ten segment handlu przestał być jedynie alternatywą ekonomiczną, a stał się świadomym wyborem konsumenckim.

Miliardowy rynek w fazie wzrostu

Statystyki potwierdzają dynamiczny rozwój branży. Według raportów, m.in. OC&C Strategy Consultants, polski rynek odzieży używanej w ostatnich latach notował wzrosty rzędu ponad 30 proc. rok do roku. Szacunki wskazują, że w 2024 roku wartość sprzedaży w tym sektorze zbliżyła się do poziomu 9,5 mld złotych, a prognozy na lata 2025–2026 zakładają utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu.

Zmienia się również profil klienta. Badania konsumenckie wskazują, że niemal 70 proc. Polaków deklaruje zakup odzieży z drugiej ręki. Oznacza to bazę ponad 20 milionów potencjalnych odbiorców, dla których zakupy te wynikają nie tylko z przymusu ekonomicznego, ale coraz częściej z chęci dbania o środowisko i poszukiwania unikalnego stylu.

Moda cyrkularna wyborem pokoleniowym

Dla przedstawicieli pokolenia Z oraz Millenialsów, którzy będą stanowić trzon grupy nabywczej w 2026 roku, „second-hand” to wybór etyczny. Sprzeciw wobec zjawiska fast fashion oraz chęć ograniczenia śladu węglowego sprawiają, że odzież używana staje się towarem pożądanym. Z perspektywy biznesowej oznacza to wejście w niszę aktywnie promowaną przez ekologów i influencerów, co zapewnia stabilny popyt organiczny.

Jakość asortymentu kluczem do rentowności

Eksperci rynku podkreślają, że sukces w tej branży zależy w głównej mierze od źródła pozyskania towaru. Klienci poszukują odzieży markowej, w dobrym stanie, a nie zniszczonych ubrań niskiej jakości. Fundamentem rentownego biznesplanu jest współpraca z bezpośrednimi importerami, sprowadzającymi towar z rynków takich jak Wielka Brytania, Irlandia czy Skandynawia.

– Wybór dostawcy determinuje marżę sklepu. Nowi przedsiębiorcy powinni unikać przypadkowych pośredników na rzecz importerów gwarantujących dostęp do towaru kategorii „Cream”, czyli ubrań nowych z metkami lub w stanie idealnym. To ten segment generuje obecnie największe zyski w detalu – wskazuje Mateusz Płusa, ekspert rynku i manager w firmie Pamarhurt.

Model biznesowy odporny na wahania gospodarcze

W porównaniu do innych sektorów usługowych, sklep z odzieżą używaną charakteryzuje się relatywnie niższymi kosztami stałymi i brakiem konieczności inwestowania w drogi, specjalistyczny sprzęt. Marże w branży pozostają na wysokim poziomie, pod warunkiem umiejętnej selekcji i wyceny towaru. Współpraca z doświadczonymi importerami pozwala zminimalizować ryzyko zakupu towaru niespełniającego oczekiwań konsumentów, co jest częstą przyczyną niepowodzeń nowych podmiotów.

Ewolucja formatu sprzedaży

Aby utrzymać konkurencyjność w 2026 roku, placówki handlowe muszą odejść od stereotypowego wizerunku „lumpeksu”. Nowoczesny second-hand powinien dbać o ekspozycję zbliżoną do standardów sieciówek – z segregacją kolorystyczną i wieszakami zamiast koszy. Istotnym trendem jest również przenoszenie sprzedaży do sieci. Transmisje sprzedażowe na żywo (live commerce) pozwalają sklepom stacjonarnym na dotarcie do klientów w całej Polsce, stanowiąc skuteczne narzędzie budowania społeczności i zwiększania obrotów.