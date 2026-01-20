Zmiana modelu zaopatrzenia w butikach vintage. Rynek stawia na transparentność i brak pośredników

Współczesny konsument mody cyrkularnej jest bardziej wymagający niż dekadę temu. Oczekuje nie tylko atrakcyjnej ceny, ale przede wszystkim jakości i unikalności ubrań. To wymusza na sprzedawcach zmianę strategii zakupowej. Tradycyjny łańcuch dostaw, w którym towar przechodził przez wiele rąk, zanim trafił na wieszak, przestaje być efektywny. Branża zwraca się ku modelowi, w którym eliminuje się zbędne ogniwa.

Przewaga importera nad pośrednikiem

Podstawowa różnica między importerem a zwykłą hurtownią leży w kontroli nad procesem logistycznym. Pośrednicy często odkupują towar, który mógł być już przeglądany na terenie Polski. W takim scenariuszu najcenniejsze "perełki" znikają z rynku, zanim trafią do detalisty.

– Kluczem do rentowności butiku vintage jest dostęp do towaru „dziewiczego”, czyli takiego, który nie był wcześniej selekcjonowany przez inne podmioty w kraju – wyjaśnia Mateusz Płusa, ekspert rynku odzieży używanej i manager w firmie Pamarhurt. – Kiedy towar przechodzi przez kilku pośredników, ryzyko, że został przebrany, drastycznie rośnie. Bezpośredni import eliminuje to ryzyko. Właściciel sklepu ma pewność, że to, co wyjechało z zagranicy, trafia do niego w nienaruszonej formie.

Skrócenie łańcucha dostaw to nie tylko oszczędność finansowa wynikająca z braku marż pośredników, ale przede wszystkim transparentność pochodzenia asortymentu.

Niesort i gwarancja jakości door-to-door

W branży ceni się szczególnie towar door-to-door (zbiórki domowe) oraz niesort. Jest to asortyment o najwyższym potencjale sprzedażowym, często zawierający odzież modną, zadbaną, a nierzadko również nowe rzeczy z metkami.

– Obserwujemy, że rynek odchodzi od towaru sortowanego na rzecz oryginalnego niesortu – komentuje Mateusz Płusa. – Przedsiębiorcy wolą sami dokonać selekcji, mając gwarancję, że nikt przed nimi nie wyciągnął markowych ubrań czy unikatów. To właśnie w niesorcie ze zbiórek domowych można znaleźć prawdziwe okazje, które budują przewagę konkurencyjną sklepu.

Kierunki importu: Anglia, Irlandia i Norwegia

Jakość odzieży używanej jest ściśle skorelowana z zamożnością społeczeństwa, od którego pochodzi zbiórka. Dlatego polscy importerzy, tacy jak Pamarhurt, koncentrują się na rynkach zachodnich i północnych.

Anglia i Irlandia to kraje o wysokiej kulturze modowej, skąd pozyskuje się odzież markową, zgodną z aktualnymi trendami fast fashion oraz high street.

Norwegia dostarcza odzież charakteryzującą się wysoką jakością wykonania, doskonałymi materiałami (wełna, techniczne tkaniny sportowe) oraz minimalnym stopniem zużycia.

Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania towaru pozwala importerom na zapewnienie ciągłości dostaw i różnorodności asortymentu, niezależnie od sezonu. Model biznesowy oparty na bezpośrednim imporcie staje się dziś standardem dla profesjonalnych butików, pozwalającym na utrzymanie wysokiej rentowności i atrakcyjności oferty dla klienta końcowego.

O Pamarhurt

Pamarhurt to bezpośredni importer odzieży używanej, działający jako pierwotne źródło zaopatrzenia dla hurtowni, dużych sklepów oraz butików vintage w Polsce. Firma specjalizuje się w pozyskiwaniu niesortu w systemie door-to-door, eliminując pośredników i gwarantując oryginalność towaru. Dzięki własnemu zapleczu logistycznemu Pamarhurt realizuje regularne dostawy z rynków skandynawskich (Norwegia) oraz Wysp Brytyjskich (Anglia, Irlandia), zapewniając partnerom biznesowym dostęp do odzieży o wysokim potencjale sprzedażowym.

