Wiosna w świecie second-hand zaczyna się w styczniu. Mateusz Płusa z Pamarhurt o logistyce sezonowości.

Wyścig z kalendarzem

W handlu odzieżą używaną czas płynie inaczej niż w tradycyjnych sieciówkach. Aby w marcu zaproponować klientom świeżą, wiosenną ofertę, proces logistyczny musi ruszyć z dużym wyprzedzeniem.

„W naszej branży sezon zaczyna się na długo przed pierwszymi promieniami wiosennego słońca” – mówi Mateusz Płusa, Manager w Pamarhurt. „Styczeń i luty to dla nas okres najgorętszy pod względem operacyjnym. Sklepy, które chcą utrzymać konkurencyjność, muszą zaopatrzyć się w lekki asortyment właśnie teraz. Czekanie do marca to ryzyko pustych wieszaków w momencie, gdy popyt gwałtownie rośnie”.

Bezpośredni importer – gwarancja jakości i trendów

Jako bezpośredni importer, Pamarhurt dostrzega zmieniające się nawyki zakupowe. Współczesny klient lumpeksów to łowca okazji, który szuka nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim unikalności i jakości.

Kluczowe czynniki sukcesu w nadchodzącym sezonie:

Selekcja: Wiosenna oferta musi być lekka, kolorowa i zróżnicowana.

Dostępność: Najlepszy towar (tzw. „cream” oraz odzież sortowana) znika z magazynów hurtowni najszybciej na przełomie stycznia i lutego.

Planowanie: Właściciele sklepów coraz częściej rozumieją, że płynna rotacja towaru wymaga zapasów przygotowanych z wyprzedzeniem.

Rynek, który nie zwalnia

Rynek second-hand w Polsce przechodzi profesjonalizację. Sklepy przestają kojarzyć się z przypadkowym towarem, a zaczynają przypominać butiki z przemyślaną kolekcją.

„Naszą rolą jako importera jest dostarczenie towaru, który pozwoli sklepom zaskoczyć klienta. W tym roku stawiamy na mocną ofertę wiosenną, bo widzimy, że konsumenci są spragnieni zmiany po długiej zimie. Kto zadba o zatowarowanie w lutym, ten wygra marzec” – podsumowuje Mateusz Płusa.

