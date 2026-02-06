Wiosna w świecie second-hand zaczyna się w styczniu. Mateusz Płusa z Pamarhurt o logistyce sezonowości.
[Kielce, 6.02.2026] Podczas gdy za oknem wciąż królują niskie temperatury, a klienci nie rozstają się z grubymi płaszczami, w branży odzieży używanej trwają już intensywne przygotowania do zmiany garderoby. Jak podkreśla Mateusz Płusa, Manager w firmie Pamarhurt, styczeń i luty to dla właścicieli sklepów typu second-hand ostatni dzwonek na skompletowanie asortymentu na sezon wiosenny.
2026-02-06, 06:00

Wyścig z kalendarzem

W handlu odzieżą używaną czas płynie inaczej niż w tradycyjnych sieciówkach. Aby w marcu zaproponować klientom świeżą, wiosenną ofertę, proces logistyczny musi ruszyć z dużym wyprzedzeniem.

„W naszej branży sezon zaczyna się na długo przed pierwszymi promieniami wiosennego słońca” – mówi Mateusz Płusa, Manager w Pamarhurt. „Styczeń i luty to dla nas okres najgorętszy pod względem operacyjnym. Sklepy, które chcą utrzymać konkurencyjność, muszą zaopatrzyć się w lekki asortyment właśnie teraz. Czekanie do marca to ryzyko pustych wieszaków w momencie, gdy popyt gwałtownie rośnie”.

Bezpośredni importer – gwarancja jakości i trendów

Jako bezpośredni importer, Pamarhurt dostrzega zmieniające się nawyki zakupowe. Współczesny klient lumpeksów to łowca okazji, który szuka nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim unikalności i jakości.

Kluczowe czynniki sukcesu w nadchodzącym sezonie:

  • Selekcja: Wiosenna oferta musi być lekka, kolorowa i zróżnicowana.

  • Dostępność: Najlepszy towar (tzw. „cream” oraz odzież sortowana) znika z magazynów hurtowni najszybciej na przełomie stycznia i lutego.

  • Planowanie: Właściciele sklepów coraz częściej rozumieją, że płynna rotacja towaru wymaga zapasów przygotowanych z wyprzedzeniem.

Rynek, który nie zwalnia

Rynek second-hand w Polsce przechodzi profesjonalizację. Sklepy przestają kojarzyć się z przypadkowym towarem, a zaczynają przypominać butiki z przemyślaną kolekcją.

„Naszą rolą jako importera jest dostarczenie towaru, który pozwoli sklepom zaskoczyć klienta. W tym roku stawiamy na mocną ofertę wiosenną, bo widzimy, że konsumenci są spragnieni zmiany po długiej zimie. Kto zadba o zatowarowanie w lutym, ten wygra marzec” – podsumowuje Mateusz Płusa.

O firmie Pamarhurt:

Pamarhurt to bezpośredni importer i hurtownia odzieży używanej z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Firma specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości odzieży sortowanej i niesortowanej z zachodniej Europy. Dzięki stabilnym kanałom dostaw i rygorystycznej kontroli jakości, Pamarhurt jest zaufanym partnerem dla setek sklepów second-hand w całej Polsce.

KONTAKT / AUTOR
Marcin Płusa
Manager
PamarHurt
+48 531 058 491
+48 512 280 803
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Hurtownia odzieży używanej "PamarHurt"
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.