Świadectwo dezynfekcji w sklepach z odzieżą używaną. Przepisy, kontrole i import po Brexicie
[Kielce, 31.03.2026] Bezpieczeństwo sanitarne i prawne to fundament funkcjonowania placówek handlowych z odzieżą z drugiej ręki w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda partia towaru wprowadzana do obrotu detalicznego musi posiadać świadectwo dezynfekcji i dezynsekcji. Brak tego dokumentu podczas kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepidu) skutkuje natychmiastowym wycofaniem ubrań ze sprzedaży oraz nakładaniem kar finansowych na właścicieli sklepów.
2026-03-31, 14:20

Obowiązkowa dokumentacja sanitarna

Podstawowym wymogiem dla przedsiębiorców prowadzących sklepy typu second-hand jest udokumentowanie faktu, że oferowana odzież została poddana odpowiednim procesom odkażania. Dokumentem potwierdzającym te czynności jest zaświadczenie o dezynfekcji i dezynsekcji. Wystawia go zakład dokonujący obróbki sanitarnej lub hurtownia wprowadzająca dany towar na rynek krajowy.

"Właściciele sklepów detalicznych są zobowiązani do posiadania tego certyfikatu dla każdej partii ubrań znajdującej się zarówno na sali sprzedaży, jak i w magazynie. Przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy przedmiotem handlu jest odzież poddana sortowaniu, czy surowy niesort pozyskiwany ze zbiórek kontenerowych" - komentuje Mateusz Płusa z Pamarhurt

Kontrole Sanepidu i konsekwencje braków formalnych

Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza regularne kontrole placówek handlujących odzieżą używaną. Standardowa procedura obejmuje weryfikację faktur zakupu towaru wraz z załączonymi do nich zaświadczeniami sanitarnymi. Dokumentacja ta stanowi prawną gwarancję, że odzież trafiająca do konsumentów jest wolna od drobnoustrojów chorobotwórczych, grzybów i pasożytów.

Stwierdzenie braków formalnych wiąże się z nałożeniem mandatów oraz koniecznością wycofania nieudokumentowanej partii ubrań z obrotu. Działania te generują bezpośrednie straty finansowe i mogą zaburzyć płynność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wyzwania w imporcie odzieży z Wielkiej Brytanii

Znacząca część odzieży używanej na polskim rynku pochodzi z importu z Wielkiej Brytanii. Zakończenie okresu przejściowego po Brexicie wymusiło drastyczne zmiany w procedurach importowych. Wielka Brytania stała się państwem trzecim, co oznacza konieczność przeprowadzania pełnych odpraw celnych.

"Obecne procedury wymagają od importerów uiszczania cła i podatków na granicy oraz poddania się restrykcyjnej kontroli dokumentacji sanitarnej. Nieprawidłowości formalne na tym etapie często prowadzą do zatrzymywania transportów towarowych na przejściach granicznych" - dodaje Mateusz Płusa

Rola profesjonalnych podmiotów wprowadzających towar na rynek

Zapewnienie ciągłości dostaw i zgodności z przepisami wymaga odpowiedniego zaplecza logistyczno-prawnego. Jak zaznacza Mateusz Płusa, ekspert rynku z wieloletnim stażem i manager w hurtowni Pamarhurt, podmioty zajmujące się bezpośrednim importem posiadają wypracowane procedury celne.

"Wyspecjalizowani importerzy przejmują obowiązki biurokratyczne – od odprawy w kraju pochodzenia po rozliczenia celne w Polsce. Przeniesienie odpowiedzialności za jakość sanitarną i kwestie formalne na dostawcę pozwala właścicielom sklepów detalicznych na skupienie się na procesach sprzedażowych, zapewniając przy tym pełną zgodność prowadzonej działalności z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej." podsumowuje Mateusz Płusa.

O firmie Pamarhurt:

Pamarhurt to bezpośredni importer i hurtownia odzieży używanej z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Firma specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości odzieży sortowanej i niesortowanej z zachodniej Europy. Dzięki stabilnym kanałom dostaw i rygorystycznej kontroli jakości, Pamarhurt jest zaufanym partnerem dla setek sklepów second-hand w całej Polsce.

