Rozszerzenie asortymentu dla branży modowej. Odzież outletowa z Europy Zachodniej w ofercie hurtowej

Kierunki importu i specyfikacja towaru

Nowa kategoria w ofercie dystrybutora obejmuje końcówki kolekcji, nadwyżki magazynowe oraz zwroty konsumenckie. Odzież outletowa pozyskiwana jest z weryfikowanych kanałów dostaw zlokalizowanych w państwach o ustabilizowanych rynkach odzieżowych. Asortyment sprowadzany jest z:

Wielkiej Brytanii,

Niemiec,

Holandii,

krajów skandynawskich.

Oferta obejmuje pełen przekrój asortymentowy, w tym odzież damską, męską oraz dziecięcą. Trafiający do hurtowni towar to w przeważającej większości odzież nieużywana, w stu procentach oryginalna, na której zachowały się fabryczne metki producentów.

Dystrybucja i proces kontroli

Przedsiębiorstwo opiera swój model działalności na bezpośrednim imporcie, co pozwala na eliminację dodatkowych pośredników w łańcuchu dostaw. Taka struktura ma na celu zapewnienie przejrzystości wyceny dla partnerów hurtowych.

Przed dopuszczeniem do sprzedaży każda partia odzieży – zarówno outletowej, jak i używanej – przechodzi wewnętrzny proces inspekcji. Weryfikacja przeprowadzana jest pod kątem stanu technicznego, aby pakiety trafiające do odbiorców końcowych nadawały się do bezpośredniego wprowadzenia do obiegu detalicznego.

Stabilność dostaw i zrównoważona moda

Dystrybutor wykorzystuje dwudziestoletnie doświadczenie na rynku handlu hurtowego do optymalizacji procesów zatowarowania dla przedsiębiorstw o różnej skali działalności. Oferta udostępniana klientom obejmuje pakiety zróżnicowane pod względem wagi, sezonowości oraz charakterystyki produktowej, co umożliwia optymalizację budżetów zakupowych firm detalicznych.

Wprowadzanie pełnowartościowych nadwyżek magazynowych oraz odzieży z drugiego obiegu do ponownej sprzedaży stanowi ponadto krok w stronę idei Zero Waste, bezpośrednio wspierając rozwój zrównoważonej mody cyrkularnej na rodzimym rynku.

Marcin Płusa

Pamarhurt

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